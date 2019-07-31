Муравский: кафе подорожают, туристы не приедут, а бизнесмены нервничают

Решение о возврате ставки НДС на 20% для отелей, кафе и ресторанов было ошибочным, полагает экономист, бывший вице-премьер правительства Молдовы Александр Муравский.

Вопрос с повышением налоговой ставки для HoReCa очень тонкий, полагает Муравский. Как заявил экономист в эфире радиостудии Sputnik Молдова, сфера отельного и ресторанного бизнеса достаточно специфическая, для определенных категорий это окно для отмывания средств. Ресторанный бизнес в определенной степени играет роль прачечной.

Можно пройти по городу и заметить, что есть немало кафе и ресторанов, которые с утра до вечера стоят пустыми, но не закрываются при этом. Ясно, что хозяева получают доходы не от своего ресторанного бизнеса.

"Для меня было ясно, что снижение ставки НДС не приведет к снижению цен в ресторанах. Объяснения рестораторов логичны - они говорят, что эта мера позволила вывести капитал из тени и создать новые рабочие места", - заметил Муравский.

Проблема, как сообщил экономист, заключается в отсутствии детального анализа со стороны Минфина. Никто не может цифрами обосновать, что с периода снижения ставки ситуация финансово изменилась. Муравский уверен в том, что если вернуться с существующей 10%-й ставки на 20%, то цены повысятся. Но это не единственный негативный момент повышения налогов.

Если посмотреть объемы товарооборота, то сектор HoReCa в Молдове будет на одном из последних мест. Однако он очень важен для привлечения туристов, потому что для развития туристического сектора необходимо иметь хорошую систему отелей современного уровня и разнообразие кафе, ресторанов и т.д. Кроме того, аргументом для снижения ставки в свое время был опыт Европы – в той же Румынии ставка составляет 5%, в странах Балтии – 10%.

"Главный негативный момент повышения ставки на сегодняшний день - это то, что для бизнеса важна не столько сама ставка налога, сколько предсказуемость и стабильность. А когда у тебя постоянные изменения, эта нестабильность нервирует бизнес-среду", - заключил Муравский.

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