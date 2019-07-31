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Виктор Гайчук
© Sputnik / Osmatesco

Гайчук: быть нейтральным государством не значит быть закрытым от мира

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Экс-министр обороны, депутат парламента, генерал Виктор Гайчук высказал свою точку зрения на сотрудничество Молдовы с зарубежными военными организациями.

Относительно сотрудничества Молдовы и НАТО звучат различные мнения – кого-то любое сотрудничество с иностранными военными организациями пугает как потенциальная угроза стать ареной боевых действий, кто-то придерживается более умеренной точки зрения и полагает, что сотрудничество, если оно носит мирный характер, благоприятно для нашей страны.

Как отметил Гайчук в эфире радиостудии Sputnik Молдова, он, как бывший представитель Республики Молдова в НАТО, считает, что сотрудничество возможно, но только в мирных сферах, что может стать для Молдовы способом добиться международного признания нейтралитета государства.

"Я уверен, что если руководство Молдовы будет придерживаться строгих и согласованных позиций, что Молдова нейтральная страна, мы добьемся международного признания нашего нейтралитета. Мы должны и к НАТО обратиться, чтобы они признали наш нейтральный статус", - заявил Гайчук.

В то же самое время, будучи нейтральными, Молдова не должна закрыться от внешнего мира и не участвовать в происходящих там процессах. Молдавские военные принимают участие в миротворческих операциях, сообщил Гайчук, отметив, что в ряде ситуаций это может быть необходимо.

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