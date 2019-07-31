Мельничук: что объединит Кишинев, Комрат и Тирасполь

С 1 по 4 августа в Вадул-луй-Водах пройдет Молодежный форум "Евразийская перспектива". Его проведение стало возможным благодаря сотрудничеству с Российским центром науки и культуры и Фондом Горчакова.

Более трех лет действует молодежная организация Tinerii Iubesc Moldova. За это время был реализован уже ставший традиционным и ежегодным проект "Я волонтер" для молодых людей со всего Кишинева, которые хотели бы стать волонтерами. В рамках "Я волонтер" действуют несколько направлений – помощь бездомным животным, помощь детям из социально уязвимых семей, помощь старикам в тяжелом материальном положении.

"Мы в прошлом году были в Оренбурге на форуме "Евразия", и там был конкурс грантов. Я победил в этом конкурсе, и благодаря полученному гранту решил запустить новый проект. Это не просто молодежный форум, где ребята соберутся и поговорят, это форум, где объединятся активисты из Гагаузии, из разных регионов Молдовы, из Приднестровья", - рассказал Мельничук в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Как заявил руководитель Tinerii Iubesc Moldova, "Евразийская перспектива" - не политический форум, в нем участвуют только представители общественных организаций. Ожидается гость из России, Виктор Сапрыка, доктор социологических наук, который выступит с интересным тренингом по проектам на пространстве Евразийского союза.

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"4 августа, когда мы получим сертификаты и попрощаемся, поблагодарим друг друга, мы начнем работать посредством социальных сетей, писать проекты и поддерживать друг друга. Мы создаем некий треугольник – Кишинев-Комрат-Тирасполь, и проводим одни и те же мероприятия социальной направленности", - дополнил Мельничук.

Одни и те же мероприятия – по волонтерству, образованию, спорту, будут проходить одновременно в трех крупных городах Молдовы. Цели форума – установить серьезные партнерские отношения и продолжать совместно работать по социальной тематике.

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