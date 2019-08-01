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Лидия Трещило
© Sputnik / Rodion Proca

Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата

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В последние годы в Молдове не только растет температура воздуха, но и увеличивается повторяемость экстремальных явлений, заявила начальник управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Лидия Трещило.

Экстремальные явления вроде обильных снегопадов в конце апреля 2018 года – это следствие глобального изменения климата, и нам предстоит задуматься, как или уменьшить последствия таких явлений, или хотя бы адаптироваться к ним, считает Трещило.  По ее словам, за последнее столетие среднегодовая температура в Молдове выросла на 1,2 градуса. Кажется, это немного, но специалисты понимают - это значительный рост.  

"Помните заявления ученых-климатологов, заявления стран, которые участвуют в Рамочной конвенции по изменению климата о том, что есть прогнозы, что к концу столетия температура вырастет на 4 градуса, а это уже очень большая цифра", - сообщила метеоролог в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По словам специалиста, на климат в нашей стране влияют глобальные процессы.

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© REUTERS / Lucas Jackson
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Несмотря на то, что промышленность у нас производит не так много выбросов, как промышленно развитые государства, мы тоже влияем на климат, а климатические изменения соответственно ощущаются и в нашей стране.

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"Если развитые страны не уменьшают выбросы парниковых газов, то это, естественно, влияет и на нас. Мы не можем сказать, что экстремальные погодные явления, которые мы наблюдаем, характерны только для Молдовы. Естественно, что, если идет атмосферный процесс, он затрагивает многие страны", - рассказала Трещило.

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Теги:
Лидия Трещило, погода, климат


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