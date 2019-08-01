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Владимир Брутер
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Брутер: молдаване покидают родину ради больших возможностей

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О том, кто уезжает из Молдовы, и можно ли остановить массовую миграцию населения, рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По официальным данным статистики, за пять лет население Молдовы сократилось на 200 тысяч человек. Для маленькой страны с населением 2,6 миллиона человек это довольно ощутимая цифра. По мнению Брутера, страна пустеет в первую очередь за счет трудоспособного населения, поскольку уезжают те, кто более социально активен. Как заявил политолог в эфире радиостудии Sputnik Молдова, уехать без каких-либо серьезных личных последствий могут только люди в определенном возрасте, от 20 и до 45 лет, а другим возрастным группам это сделать гораздо сложнее.

"Многие молдаване, которые оказались в России, смогли самореализоваться и получить такие возможности, каких внутри Молдовы у них никогда бы не было. Поэтому, если говорить о личном выборе, то выбор в сторону больших возможностей всегда будет естественен", - отметил Брутер.

При этом эксперт предостерегает от субъективных оценок, что в стране остаются худшие граждане. Остаются те, кто либо не видит себя в другом месте, либо боится той утраты социальных гарантий и того чувства родины, которое вызывает переезд в другую страну, где ты всегда будешь чужим.

Флаги Евросоюза и Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Мне всегда кажется, что апокалиптические предсказания относительно того, что к такому-то году страна опустеет, мешают принимать рациональные решения, а проблему создания рабочих мест решить можно всегда. Но 25 лет власти не решали эту проблему", - сказал политолог.

Относительно тех, кто уехал, их, конечно же, будет сложно вернуть, полагает Брутер. Тем не менее, заметил эксперт, молдаване за рубежом сохраняют связь с родиной. Даже живущие в Румынии, при том, что это соседняя страна, с тем же климатом, культурой, языком, все равно сохраняют связь с Молдовой.

"Сохранение связей с родиной в данном случае плюс, и это можно обратить на пользу Молдове. Но чтобы сделать это, необходимо сильно стараться", - заключил эксперт.

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Теги:
Владимир Брутер


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