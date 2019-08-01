Муравский: сколько денег граждане Молдовы должны внешним кредиторам

Внешний долг Молдовы нельзя считать большим, заявил экономист Александр Муравский в интервью радиостудии Sputnik Молдова. По словам экс-министра экономики, большая часть внешнего долга страны – это долги компаний, а не граждан, и необходимо отделять их от правительственных.

"На сегодняшний день, по данным, которыми я располагаю, внешний долг Республики Молдова – это 7,2 млрд. долларов. Но его надо разделить на две части. Большая часть - 5,6 млрд. долларов - это долг неправительственный, долг компаний", - сообщил Муравский.

Как объяснил экономист, есть компания с частным инвестором, которая берет кредит. Этот долг имеет отношение только к самой компании, но это не долг граждан Молдовы. Если компания не сможет долг вернуть, кредитор объявит ее банкротом, компанию продадут, чтобы вернуть долги. Но обязательства по выплате этого долга не лежат на населении Молдовы.

"А есть долг, который взяло на себя правительство. Либо напрямую, либо путем того, что предоставило гарантии под какой-то кредит, который взят для решения определенных задач в публичном секторе. Вот этот долг оценивается сегодня где-то в 1,6 – 1,7 млрд. долларов", - сообщил Муравский.

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Он также отметил, что эта сумма на самом деле является небольшой, поскольку объем долга и вообще нагрузка долга на страну определяется долей этого долга в валовом внутреннем продукте. И в случае Молдовы внешний государственный долг публичного сектора на сегодняшний день составляет около 27% ВВП.

"Это очень низкий показатель, если сравнивать нас, допустим, с нашими соседями, или со странами Балтии, где долги составляют от 60% до 90% ВВП. Поэтому долг Молдовы на самом деле очень маленький", - добавил экономист.

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