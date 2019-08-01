Демограф: молодежь в Молдове ориентируется на меньшее количество детей

Миграция - один из основных факторов, влияющих на динамику численности населения в Молдове, рассказала вице-директор по науке Национального института экономических исследований, главный научный сотрудник Центра демографических исследований Ольга Гагауз.

Как утверждают демографы, население Республики Молдова может вскоре значительно сократиться, и пока тенденции таковы, что отток населения из страны продолжается. Данные, представленные Национальным бюро статистики, свидетельствуют о том, что в 2017-2018 годах число выехавших из Республики Молдова составило порядка 48 тысяч человек. По мнению Гагауз, это достаточно большая цифра.

"Миграция в настоящее время является одним из основных факторов, который оказывает негативное влияние на демографическую динамику. Выезжают, как правило, люди молодых возрастов, от 25 до 55 лет, соответственно, сокращается число потенциальных родителей, и, соответственно, сокращается число рождений", - заявила Гагауз в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По словам демографа, в 1980-е годы число рождений на одну женщину составляло более 2 детей. Причинами снижения рождаемости Гагауз назвала изменение ценностной ориентации в обществе.

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"Нужно создавать благоприятные условия для того, чтобы молодые семьи хотели иметь больше детей в семье, могли дать им образование, могли их вырастить. К сожалению, нынешняя ситуация такова, что семьям с детьми очень сложно", - заметила эксперт.

Как полагает Гагауз, определенные меры поддержки для таких семей со стороны государства могли бы помочь исправить ситуацию.

"Нужно не только выплачивать пособия по уходу за ребенком, требуются более широкие меры, которые позволяли бы обоим родителям работать и обеспечивать потребности семьи. Нужны сады, ясли, качественные медицинские услуги, инфраструктура, в общем, широкий спектр мер для улучшения ситуации в стране", - сказала Гагауз.

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