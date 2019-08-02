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Виктор Стадницкий
© Sputnik / Miroslav Rotari

Стадницкий: молдаванам, переехавшим в Липецкую область, всегда помогут

Радио
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Председатель Липецкой региональной общественной организации содействия развитию и поддержке молдавской культуры "Родина" Виктор Стадницкий рассказал, как нашим соотечественникам помогает молдавская диаспора в Липецкой области.

При переезде на новое место жительства необходимо иметь точку опоры. Хорошо, если такая поддержка есть. Но что делать тем, у кого на новой родине нет ни родных, ни знакомых? Как сообщил Виктор Стадницкий, в таких случаях всегда приходит на помощь диаспора.

"Мы всегда скажем, где снять хорошее жилье, сможем помочь с подготовкой документов, с нотариусом, с переводом каких-то бумаг", - рассказал Стадницкий в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

Организация "Родина" помогает тем гражданам Молдовы, кто желает переехать в Липецкую область. Обратившимся готовы оказать информационную поддержку, дать рекомендации, советы – чтобы люди не тратили свои деньги, прибегая к услугам различных фирм-посредников.

Сотрудник спецслужб. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Желающим переселиться рассказывают пошагово, как поступить, куда обратиться, в какие структуры.

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"Мы сотрудничаем с управлением труда и занятости Липецкой области. У нас предусмотрен центр временного размещения, пребывание в котором обходится жильцам очень дешево – оплачиваются только коммунальные платежи", - сообщил председатель "Родины".

"Родина" также сотрудничает с русскими общинами, которые находятся в Молдове. Такие есть в Дрокии, в Бельцах, в Кишиневе. На начальном этапе, когда человек только хочет переселиться, ему готовы оказать информационную поддержку и там.

"А по приезду в Российскую Федерацию уже наша община готова посодействовать человеку – помочь собрать необходимые документы, оказать поддержку в трудоустройстве", - заключил Стадницкий.

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Теги:
география, Липецкая область


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