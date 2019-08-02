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Анастасия Филипашку
© Sputnik / Miroslav Rotari

Филипашку: русскоязычной молодежи в Молдове необходимо объединяться

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Русскоязычная молодежь Молдовы должна объединиться для сохранения языка и традиций, считает организатор проекта "Путь личности", председатель общественной организации "Приоритет" Анастасия Филипашку.

Общественная организация "Приоритет" была создана для защиты интересов русскоязычного населения в Молдове. Русскоязычными в Молдове являются не только русские, но еще украинцы, ромы и многие другие национальности.

"Мы сохраняем культуру, язык и все, что связано с русскоязычными жителями Молдовы. Проводим благотворительные акции, работаем над различными проектами, которые объединяют русскоязычную молодежь. Мы аполитичная организация, никаким партиям не принадлежим", - рассказала Филипашку в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Проект "Путь личности" – это встречи с выдающимися русскоязычными людьми, которые добились определенного успеха у нас в стране и которые могут поделиться своим опытом. Первым гостем стал исполнительный секретарь ПСРМ, депутат, председатель парламентской фракции Партии социалистов Влад Батрынча", - сообщила Филипашку.

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© Sputnik / Osmatesco
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На встречу, по ее словам, пришло очень много людей разного возраста.

"Это был наш первый проект, конечно, мы провели работу над ошибками. Мы бы хотели, чтобы во главе наших встреч был определённый вопрос, конечно же, касающийся русскоязычных. Первую акцию нам помогло провести Бюро межэтнических отношений. Мы также связывались с посольством Российской Федерации. Там сказали, что посольству очень нравятся наши идеи, и они хотели бы нас поддерживать в дальнейшем", - заключила Филипашку.

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Теги:
объединение, Молдова, Молодежь


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