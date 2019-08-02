Сапрыка: в Белгородской области готовят управленцев для Молдовы

Организаторы форума "Евразийская перспектива" – это люди, которые хотят что-то изменить к лучшему, заявил Сапрыка в эфире радиостудии Sputnik Молдова. Этот форум, по словам собеседника, является шагом к взаимопониманию, к самореализации для молодых людей, которые имеют право определять свое будущее. Поэтому необходимо максимально поддерживать все молодежные инициативы.

Профессор Белгородского университета занимается проектным управлением, касающимся межрегионального, приграничного сотрудничества.

"С Молдовой у нас – межрегиональное взаимодействие. И как раз этот форум дает ребятам шанс делать проекты не только с Россией, но и со всем постсоветским пространством – с Белоруссией, Казахстаном и другими странами, входящими в Евразийский экономический союз", - подчеркнул Сапрыка.

Как отметил профессор, он является специалистом по проектному управлению, которое входит в социальные технологии, специалист по стратегическому управлению, программно-целевому управлению. Кафедра, которой он руководит, готовит государственных муниципальных служащих и специалистов в таможенном деле. Кстати, на кафедре обучаются и студенты из Молдовы, они показывают неплохие результаты.

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"Я надеюсь, студентов из Молдавии будет намного больше. Евразийский экономический союз – это не только экономическая составляющая, но еще и социально-гуманитарная, это образовательные программы. Я сейчас руковожу программой внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности, надеюсь, что очень скоро появится больше магистров именно из Молдовы, - сообщил Сапрыка.

В октябре в рамках проекта "Евразийская перспектива" пройдет большой форум в Белгороде.