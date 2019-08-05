Брутер рассказал, есть ли необходимость в роспуске Демпартии

Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк обеспечил сначала второе рождение политформирования, и партия стала на какое-то время практически доминирующей силой на политическом поле Молдовы. Но это же ее затем и привело к краху, сообщил Брутер в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Большой минус этой партии – личность выгодополучателя. Я никогда не был сторонником этой партии, но не считаю, что ее нужно распускать. Она, как я думаю, будет участвовать в местных выборах", - отметил Брутер.

Эксперт заявил, что Демпартия вполне может занять определенное место на политической арене Молдовы. Проблема в том, что новое место ей еще предстоит найти.

"Она должна объяснить, какая она теперь. Потому что с нынешними лидерами будущего у нее нет. Какое другое место она могла бы занять – должны определить те, кто в нее входит. Если они займут определенную позицию и сделают все, чтобы имя этой партии не ассоциировалось с Плахотнюком, то не стоит ее распускать", - сказал Брутер.

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Если же партия будет упорно цепляться за последние пять-шесть лет своей истории и проводить ту же политику, то политического будущего у нее нет.

"Давайте еще вспомним такую вещь – прежние лидеры - Игорь Корман и Мариан Лупу сочли за благо вовремя уйти. Я не думаю, что ими руководили какие-то глубокие способности к предвидению. Просто они понимали, к чему все может привести. И поэтому предпочли уйти в сторону. Как видим, они оказались правы", - заключил эксперт.

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