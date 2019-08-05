Муравский: МВФ сначала давали Молдове кредиты, как развитой стране

Экономист, бывший вице-премьер правительства Молдовы Александр Муравский рассказал о том, почему МВФ сейчас выдает Молдове кредиты под низкую процентную ставку.

До 2001-2002 года Молдова получала кредиты от МВФ под 5% годовых, что является очень высоким процентом для этой организации, поскольку поначалу эксперты фонда оценивали Молдову, как страну с развитой экономикой, заявил Муравский в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Молдова стала членом МВФ и Всемирного банка в 2002 году, вошла туда, как развитая страна, потому что по всем параметрам бывших союзных республик и показателям, мы таковой считались. Но экономика шла все время вниз, и в результате множества причин мы оказались там, где есть сейчас", - отметил эксперт.

Как рассказал экономист, правительство вело переговоры с МВФ о переводе нас в категорию развивающихся стран, чтобы мы получали кредиты по низким процентным ставкам.

"Только при Воронине мы стали уже получать кредиты под 0,75%. Это очень низкая ставка, дешевле вы не найдете нигде", - сообщил Муравский.

Экономист разъяснил, что нам давали эти кредиты, поскольку МВФ и был создан, как организация, выдающая кредиты для обеспечения экономического развития стран третьего мира и развивающихся стран.

"Методы, которые применяют МВФ, позволяют говорить о том, что это институт, являющийся инструментом политического влияния, потому что и Валютный фонд, и Мировой банк являются АО, но решающая доля как акционеру там принадлежит США", - заметил Муравский.

Валютный фонд, Мировой банк – это, как заявил эксперт, в определенной степени финансовый инструмент США, через который выделяются средства на проведение реформ, с другой – это канал проведения определенной политики.

"Поэтому Молдова попала в категорию развивающихся стран, кому нужна финансовая поддержка для проведения реформ в заданном направлении, но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что США будут играть в этом регионе определенную роль исходя из своих интересов", - добавил Муравский.

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