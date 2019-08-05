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Профессор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), политолог Олег Матвейчев
© Sputnik / Asatur Yesayants

Эксперт: у Молдовы нет барьеров для тесного сотрудничества с ЕАЭС

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О перспективах сотрудничества Молдовы и ЕАЭС при отсутствии общих границ прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова профессор Высшей школы экономики РФ Олег Матвейчев.

Отсутствие общих границ у Молдовы со странами ЕАЭС (Евразийский экономический союз) не является препятствием для тесного сотрудничества с организацией. Такого мнения придерживается российский политолог и эксперт Олег Матвейчев.

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Он напомнил, что ЕАЭС - это не только передвижение товаров, торговля и таможенные послабления.

"Отсутствие границ со странами ЕАЭС не является препятствием для сотрудничества. Да, трудности с передвижением товаров могут возникнуть, но есть же еще внутренние договоренности и соглашения об услугах, свободном передвижении рабочей силы, капитала, есть много и других аспектов", - отметил Матвейчев.

Эксперт подчеркнул, что статус страны- наблюдателя в ЕАЭС позволяет Молдове знакомиться и перенимать по желанию опыт стран, входящих в эту организацию.

"Уполномоченные представители государства-наблюдателя могут присутствовать по приглашению на заседаниях организациях, получать принимаемые там документы. Если, конечно, они не являются документами конфиденциального характера", - сказал Матвейчев.

Молдова получила статус страны-наблюдателя в ЕАЭС в мае прошлого года по инициативе президента Игоря Додона.

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Глава государства отметил, что такой формат сотрудничества позволяет республике изучить требования к качеству продукции, ознакомиться с фитосанитарными и другими нормами, которые действуют в ЕАЭС, также статус наблюдателя дает возможность максимально воспользоваться преимуществами торговли и экономического сотрудничества со странами объединения.

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Согласно статистике, за 2018 год товарооборот республики со странами ЕАЭС вырос на 10%, а за январь-март текущего года – на 3,5%.

ЕАЭС является международным интеграционным экономическим объединением, созданным на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года, его постоянными членами являются Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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Теги:
торговля, экономика, Молдова


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