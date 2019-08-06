14:13 06 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.95
  • USD17.87
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.70
Поиск
Сергей Ипатий и Юлиан Берку
© Sputnik / Miroslav Rotari

Эксперты: налоги на алкоголь и табак нужно тратить на здравоохранение

Радио
Получить короткую ссылку
97 0 0

Государственная поддержка необходима не только профессиональному спорту, но и, в первую очередь, любительскому - рассказали организаторы марафона "Золотой дракон" Сергей Ипатий и Юлиан Берку в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Граждане, ведущие активный образ жизни, выгодны государству. На поддержание здоровья нации в этом случае тратится гораздо меньше бюджетных денег. Кроме того, популяризация здорового образа жизни и занятий любительским спортом позволит сократить количество преступлений на бытовой почве, а, значит, сократить расходы на полицию. Активные граждане экономят государственные деньги, полагают эксперты.

"Мы хотели бы сесть за стол переговоров с представителями комиссии по спорту Министерства образования, культуры и исследований, чтобы предложить им стратегию по поддержке активного образа жизни в Республике Молдова. Мы не просим денег, мы предлагаем определенную политику", - разъяснил организатор марафона Юлиан Берку в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Как сообщил Берку, молдавские спортсмены-любители хотят предложить государству воспользоваться опытом ряда зарубежных стран, где в акцизах на товары, которые отбирают здоровье, заложена определенная сумма, которая уходит на поддержку того, что полезно для здоровья.

эмб_Станет ли бильярд одним из самых молодых видов спорта
© Sputnik /
Станет ли бильярд одним из самых "молодых" видов спорта

В акцизах на алкоголь и сигареты определенный процент – это деньги, которые уходят в фонд поддержки занятий любительским спортом.

На данный момент в Молдове есть концепция по поддержке профессионального спорта, но на государственном уровне любительский спорт пока "не существует". Не стоит, конечно же, обвинять государство, что такая стратегия до сих пор не выработана, подчеркнули организаторы соревнований.

Почему занимаюсь спортом, но не худею – фитнес-тренер о секретах потери веса>>>

"Мы понимаем, у государства много важных дел. Но мы хотим помочь при обсуждении бюджета на следующий год, выйти на специализированную комиссию и сказать, что есть возможность, не увеличивая бюджет, поддержать любительский спорт. Я очень надеюсь, что для нынешних властей любительский спорт будет одним из приоритетов", - отметил Берку.  

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Медалисты Баку – будущее молдавского спорта
Станет ли бильярд одним из самых "молодых" видов спорта
Перванчук: подсчитано, сколько нужно денег на развитие молдавского спорта
Манолаки: необходимо больше денег на спорт и здоровье нации
Теги:
спорт


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Мотофестиваль St.Petersburg Harley Days - фоторепортаж: как это было
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе
Момент взрыва на территории воинской части в Красноярском крае попал на видео
Руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все генпрокуроры Молдовы - кто в какие годы занимал эту должность

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться