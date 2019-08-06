Эксперты: налоги на алкоголь и табак нужно тратить на здравоохранение

Государственная поддержка необходима не только профессиональному спорту, но и, в первую очередь, любительскому - рассказали организаторы марафона "Золотой дракон" Сергей Ипатий и Юлиан Берку в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Граждане, ведущие активный образ жизни, выгодны государству. На поддержание здоровья нации в этом случае тратится гораздо меньше бюджетных денег. Кроме того, популяризация здорового образа жизни и занятий любительским спортом позволит сократить количество преступлений на бытовой почве, а, значит, сократить расходы на полицию. Активные граждане экономят государственные деньги, полагают эксперты.

"Мы хотели бы сесть за стол переговоров с представителями комиссии по спорту Министерства образования, культуры и исследований, чтобы предложить им стратегию по поддержке активного образа жизни в Республике Молдова. Мы не просим денег, мы предлагаем определенную политику", - разъяснил организатор марафона Юлиан Берку в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Как сообщил Берку, молдавские спортсмены-любители хотят предложить государству воспользоваться опытом ряда зарубежных стран, где в акцизах на товары, которые отбирают здоровье, заложена определенная сумма, которая уходит на поддержку того, что полезно для здоровья.

В акцизах на алкоголь и сигареты определенный процент – это деньги, которые уходят в фонд поддержки занятий любительским спортом.

На данный момент в Молдове есть концепция по поддержке профессионального спорта, но на государственном уровне любительский спорт пока "не существует". Не стоит, конечно же, обвинять государство, что такая стратегия до сих пор не выработана, подчеркнули организаторы соревнований.

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"Мы понимаем, у государства много важных дел. Но мы хотим помочь при обсуждении бюджета на следующий год, выйти на специализированную комиссию и сказать, что есть возможность, не увеличивая бюджет, поддержать любительский спорт. Я очень надеюсь, что для нынешних властей любительский спорт будет одним из приоритетов", - отметил Берку.

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