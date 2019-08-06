Муравский: для развития экономики кредиты необходимы, но не любые

Экономика страны функционирует таким же образом, как и предприятие, заметил Муравский. Среди множества жалоб, которые можно услышать от молдавских бизнесменов, наиболее распространенные касаются как раз кредитования. Бизнес в Молдове сложно вести, поскольку кредиты очень дорогие, их сложно взять для разворачивания бизнеса, а процентные ставки очень высоки. Также одной из распространенных жалоб бизнеса является отсутствие длинных денег, то есть - долгосрочных заимствований.

"Из этого следует, что кредиты нужны всем. И проблема для бизнесменов состоит в том, что кредиты у нас дорогие и короткие. Но при всем при этом, бизнесмены рады брать кредиты. Кредит – это двигатель экономики", - заявил Муравский.

Как сообщил экономист, кредит дает возможность развития, если необходимы деньги на воплощение каких-то бизнес-планов, и ты способен отдать сумму по частям.

"Страна – это своеобразное предприятие. Ей тоже нужны кредиты, и практически все страны берут в долг для каких-то своих нужд", - сказал Муравский.

Большинство стран могут существовать исключительно за счет собственных средств в течение довольно краткого периода времени. Но практически всем странам для развития необходимы кредиты. Это может быть долг внешний, может быть, и внутренний, если страна занимает деньги на внутреннем рынке.

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"То есть, кредиты – это в принципе нормально. Вопрос заключается только в том, на что берут кредит, какой кредит и насколько эффективно его используют", - заключил эксперт.

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