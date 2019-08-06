16:18 06 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.95
  • USD17.87
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.70
Поиск
Александр Муравский
© Sputnik / Osmatesco

Муравский: для развития экономики кредиты необходимы, но не любые

Радио
Получить короткую ссылку
20 0 0

Экономист, бывший вице-премьер правительства Александр Муравский рассказал в эфире радио Sputnik Молдова, почему страны живут в кредит.

Экономика страны функционирует таким же образом, как и предприятие, заметил Муравский. Среди множества жалоб, которые можно услышать от молдавских бизнесменов, наиболее распространенные касаются как раз кредитования. Бизнес в Молдове сложно вести, поскольку кредиты очень дорогие, их сложно взять для разворачивания бизнеса, а процентные ставки очень высоки. Также одной из распространенных жалоб бизнеса является отсутствие длинных денег, то есть - долгосрочных заимствований.

"Из этого следует, что кредиты нужны всем. И проблема для бизнесменов состоит в том, что кредиты у нас дорогие и короткие. Но при всем при этом, бизнесмены рады брать кредиты. Кредит – это двигатель экономики", - заявил Муравский.

Как сообщил экономист, кредит дает возможность развития, если необходимы деньги на воплощение каких-то бизнес-планов, и ты способен отдать сумму по частям.

Газпром
© Sputnik / Ilya Pitalev
Брынзан о контракте с "Газпромом": не думаю, что есть повод беспокоиться

"Страна – это своеобразное предприятие. Ей тоже нужны кредиты, и практически все страны берут в долг для каких-то своих нужд", - сказал Муравский.

Большинство стран могут существовать исключительно за счет собственных средств в течение довольно краткого периода времени. Но практически всем странам для развития необходимы кредиты. Это может быть долг внешний, может быть, и внутренний, если страна занимает деньги на внутреннем рынке.

Средняя зарплата по экономике в Молдове превысит 400 долларов>>>

"То есть, кредиты – это в принципе нормально. Вопрос заключается только в том, на что берут кредит, какой кредит и насколько эффективно его используют", - заключил эксперт.

Читайте также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Бажан: кредиты – крючок, на который МВФ может поймать Молдову
Муравский: МВФ сначала давали Молдове кредиты, как развитой стране
Шок: кредит под 400% годовых - за что переплачивают некоторые жители Молдовы
Зубец: МВФ – мощная международная организация с подмоченной репутацией
Теги:
кризис, экономика


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Мотофестиваль St.Petersburg Harley Days - фоторепортаж: как это было
Француз пересек Ла-Машн на самодельной летающей доске
Пока живут на свете чудаки: экстремал перелетел Ла-Манш на летающей доске
Руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все генпрокуроры Молдовы - кто в какие годы занимал эту должность

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться