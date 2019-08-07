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Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
© Sputnik / Александр Натрускин

Журавлев: сотрудничество ПСРМ и ACUM – не простая, но осуществимая задача

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Сохранится ли коалиция ПСРМ и ACUM, будет зависеть от политической мудрости ее лидеров, считает директор Московского института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Многие молдавские политологи говорят о том, что союз ПСРМ и ACUM будет сложно сохранить, а успешность совместной работы будет зависеть от того, насколько эти два политических формирования готовы идти на компромиссы и взаимные уступки. С выводами своих молдавских коллег согласен и Журавлев.

Как отметил Журавлев в эфире радиостудии Sputnik Молдова, нынешняя коалиция родилась из противостояния тем силам, которые ушли. Это был "союз против". По его мнению, такие союзы всегда плохо существуют после победы, они хороши, пока идет борьба. Но дальнейшая совместная работа возможна, если у лидеров коалиции будет общая цель – благо страны.

"Они могут согласиться сохранить коалицию во имя будущего Молдовы. И если бы не было такой позиции, эта коалиция развалилась бы сразу после победы. Но она существует, и, значит, такая позиция есть", - подчеркнул Журавлев.

Однако, заметил политолог, решать каждый конкретный вопрос будет очень трудно, потому что по каждому вопросу у каждой из сторон коалиции будут разные мнения.

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"Здесь многое будет зависеть от политической мудрости лидеров обеих сторон коалиции, от умения договариваться, умения находить решения, которые были бы приемлемы обеим сторонам, и при этом не оскорбляли бы никого, что тоже очень важно, потому что эмоциональную составляющую в политике никто не отменял", - заявил Журавлев.

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Это будет непросто, полагает политолог, и может стать ежедневной проверкой на прочность. Кроме того, наверняка, найдутся силы, которые сознательно попытаются коалицию развалить. Но возможность сохранения коалиции существует, хотя она и не стопроцентная.

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