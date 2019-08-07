Беседин: политика – это то, что касается всех граждан, а не только политиков

Писатель, публицист Платон Беседин считает, что каждый гражданин своей страны является частью политического процесса, а политика – это то, от чего невозможно отстраниться.

Распространенная точка зрения гласит, что аполитичное население – это нормально и правильно, что людей политика не касается, что политикой должны заниматься политики, а народ интересуют какие-то сугубо практические вещи. Писатель Платон Беседин в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказал, почему, по его мнению, эта точка зрения не верна.

"Интересна ли гражданам политика? Спросите об этом жителей регионов, охваченных войной. Общество действительно устает от политики, общество не хочет политики. Чаще всего под политикой люди понимают чьи-то декларации. Но политика – это не заявления, это реальный процесс, который мы должны вести", - отметил Беседин.

Как считает писатель, если человек и отстраняется от политики, он не перестает быть участником политического процесса. Общество может отстраняться от политики, но она все равно касается каждого, это то, что реально влияет на жизнь любого гражданина своей страны, от нее нельзя спрятаться.

"У нас не всегда верное представление о политике. Человек должен участвовать в политике. Наша жизнь зависит от тех, кто у власти. Многое зависит от того, кто нами управляет, кого мы выбрали. От них зависит, какие налоги в стране и все, что нас заботит", - сказал Беседин.

Как подчеркнул литератор, участие в политике не сводится к участию в голосовании на выборах. Участие в политике – это, как минимум, понимание своих прав. Мы обязаны разбираться, за кого голосуем, и нельзя отстраняться от этого. Необходимо понимать, что именно кандидаты предлагают, как это повлияет на нашу жизнь, а не просто голосовать по симпатиям.

"Пока мы не будем строить гражданское общество, политика будет нас только прессовать, ломать, уничтожать. Если мы хотим построить гражданское общество, то мы можем политику направить себе на пользу", - заключил публицист.

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