Сапрыка: ЕАЭС – огромный рынок, необходимый Молдове

В данный момент у Молдовы нет альтернативы ЕАЭС, заявил Сапрыка в эфире радиостудии Sputnik Молдова. По словам профессора, сотрудничество с Евросоюзом для Молдовы, конечно же, возможно, но его перспективы пока еще туманны. Евросоюз в отношении Молдовы настроен на проекты, предполагающие определенное взаимодействие со страной, но не на членство ее в ЕС.

"Евросоюз дает немного другое – он не обещает членство, он говорит о проектах, которые необходимо развивать. Таких, к примеру, как Восточное партнерство. С другой стороны, если говорить о перспективах, о том, что мы хотели бы видеть, я думаю, что Молдова в принципе имеет все шансы из наблюдателя превратиться в полноценного члена ЕАЭС", - отметил Сапрыка.

Если говорить об экономической целесообразности, ЕАЭС – это огромный рынок, который Молдове просто необходим для выживания.

Достаточно просто сравнить цифры, что дает Молдове ЕС, и что – ЕАЭС, и выбрать лучшее. Многие экономисты ориентируются на макроэкономические показатели, которые населению очень сложно понять. Но граждане хорошо понимают, если их уровень благосостояния растет, например, если увеличиваются их доходы.

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"Нужно четко понимать, что порядка 800 тысяч жителей Молдовы сейчас работают в России, и получают там зарплату. А сейчас работник ЕАЭС будет получать еще и пенсию ЕАЭС. Это не просто подачка на какой-то конкретный проект, это будет поддержка тех людей, которые работали в другой стране", - добавил Сапрыка.

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