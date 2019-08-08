Участник экологической экспедиции: Кишинев едва не остался без воды

Постоянный участник экологических экспедиций Ассоциации хранителей Днестра "Eco-Tiras", фотограф Игорь Взоров рассказал, как понижение уровня воды в Днестре до критических значений едва не привело к катастрофе.

Проблема обмеления Днестра из-за деятельности человека, в частности, из-за работы стоящих на реке ГЭС, в республике обостряется. Экологи давно бьют тревогу, что Киев регулирует уровень Днестра по собственному усмотрению, что периодически создает угрозу экологической катастрофы. Один из участников экологической экспедиции вспоминает, как увидел одну из главных водных артерий страны, превратившуюся в мутный ручей.

"Когда я увидел Днестр, я был поражен. Мне показалось, будто я нахожусь на футбольном поле, настолько опустилась там вода. Я стоял на острове, справа и слева от которого протекала двумя небольшими ручьями вода. Меня просто это поразило, как я могу в центре Днестра находиться, бегать и снимать?", - сообщил Взоров в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По словам фотографа, он тогда сделал много снимков обмелевшего Днестра. Взоров часто принимает участие в экспедициях Eco-Tiras, и по приезду в Кишинев он сразу же отправил свои снимки Илье Тромбицкому - экологу, председателю Ассоциации хранителей Днестра "Eco-Tiras". Тромбицкий эти снимки тут же отправил представителям власти, парламентариям, всем, кто мог вмешаться и договориться с Киевом, чтобы открыли шлюзы и пустили воду.

"Когда специалисты приняли срочные меры, они сказали, что, если бы еще на пять сантиметров опустился уровень Днестра, тогда Кишинев остался бы без воды. Всего пять сантиметров, и сгорело бы оборудование, обеспечивающее водоснабжение столицы. А тут быстро открыли шлюзы, дали резервную воду, чтобы поднять уровень, и чтобы не произошла катастрофа", - сказал Взоров.

Напомним, что в 2016 году Киев принял программу развития гидроэнергетики, которая предусматривает строительство на Днестре шести новых ГЭС. Против резко выступили представители неправительственных экологических организаций, проблема вышла на межгосударственный уровень. Река Днестр – это одна из главных водных артерий Молдовы, откуда получает питьевую воду столица и другие населенные пункты. Экологи предупреждают – новые электростанции приведут к необратимым последствиям, превратив Днестр в абсолютно мертвую реку.

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