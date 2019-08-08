Муравский: эксперты МВФ не несут ответственности за последствия своих рекомендаций

Можно ли договариваться с представителями МВФ о более выгодных условиях предоставления кредитов, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экономист, бывший вице-премьер правительства Александр Муравский.

Вести переговоры с Международным валютным фондом и Мировым банком очень трудно, но необходимо. Миссии международных финансовых организаций состоят из очень сильных экономистов и финансистов. Но проблема заключается в следовании определенным шаблонам, от которых эксперты международных финансовых институтов стараются не отходить. Эти правила применяются к любой стране без учета местной специфики, отметил Муравский.

"Инфляцию снижают путем сокращения денежной массы, которая расходуется на социальные программы. Надо уменьшить бюджетный дефицит – снова сокращают расходы на социальные программы, поднимают налоги", - сообщил Муравский.

То есть, разъяснил экономист, есть определенный набор экономических мер, используемых международными организациями в определенных случаях. Но одно и то же решение может быть спасительным в одной ситуации, и вредным – в другой.

"Как правило, эти эксперты не учитывают много специфических вещей. Они знают общие правила, но не учитывают нюансы. А второй момент, что специалисты Международного валютного фонда и Мирового банка не несут никакой ответственности за последствия своих рекомендаций", - заявил экономист.

Муравский привел один пример из личного опыта, имевший место в 1999 году. По словам экономиста, это были крайне сложные переговоры с экспертами МВФ.

"Мы катастрофически нуждались в деньгах, дефицит бюджета был огромный. И МВФ вцепился в санатории. 30 миллионов лей у нас в бюджете было выделено на поддержку санаториев. И, главное, в их числе был туберкулезный санаторий. Так МВФ требовал его из финансирования вычеркнуть!" – рассказал Муравский.

Специалисты фонда аргументировали свое решение тем, что в санаториях "лечится партийная номенклатура". Муравский отметил, что стоило немалых усилий убедить представителей фонда изменить свои рекомендации.

"Я ему говорю, я тебя повезу сейчас в этот санаторий, чтобы ты посидел с этими туберкулезниками, и ты посмотришь, какая это номенклатура. Три ночи у меня ушло на эти переговоры", - сообщил экономист.

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