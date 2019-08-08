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Андрей Хохлов
© Sputnik / Miroslav Rotari

Эксперт: пусть в Молдове нет скал, но есть скалолазы

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В Международный день альпиниста руководитель Горного спортивного клуба Молдовы Андрей Хохлов рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о перспективах молдавского альпинистского спорта.

8 августа в мире отмечается Международный день альпиниста. И хотя в Молдове нет гор, но люди с мечтой о покорении вершин в нашей стране есть. И, главное, есть желание развития – и в плане профессионализма, и в плане популяризации альпинизма.

"Мы сейчас собираемся восстанавливать Федерацию альпинизма, и не делали это до сих пор, потому что федерация предполагает объединение нескольких организаций. В сущности, до недавнего времени альпинизмом занималась только наша организация", - отметил Хохлов в интервью Sputnik Молдова.

По словам руководителя Горного спортивного клуба, у нас в стране есть несколько клубов спортивного туризма, у которых элементы скалолазания тоже включены в программу. Сейчас с ними договорились о возможности совместной работы в рамках Федерации скалолазания. Иначе развить скалолазание как спорт в Молдове нереально без поддержки государства. В последние годы государство никак не способствовало развитию этого вида спорта в Молдове, более того, усилиями чиновников было закрыто два скалодрома в Кишиневе.

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"Я искренне считаю, что одна из обязанностей государства – помогать развитию современных видов спорта, к коим относится скалолазание. Кстати, со следующего года оно становится Олимпийским видом спорта", - сообщил Хохлов.

В Молдове, рассказал эксперт, есть несколько человек, у которых третий разряд по альпинизму. И это довольно молодые спортсмены. А значит, если будет такая возможность, они вполне могли бы принять участие в Олимпийских соревнованиях по скалолазанию и достойно представить нашу страну.

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