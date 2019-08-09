Осталеп: нашим политикам надо ездить не в Брюссель, а в молдавские села

Население республики интересуют конкретные вещи, касающиеся экономики, рабочих мест, их количества и возможностей создания новых, отметил Осталеп в интервью радиостудии Sputnik Молдова.
Кроме того, молдавским политикам следует перестать безоговорочно следовать любым советам западных чиновников.
"Какое отношение имеет американский посол к молдавской внутренней политике? Он не имеет права ни комментировать, ни давать советы, ни вообще вмешиваться. А наши политики устроили селфи-соревнования, кто больше с ним сфотографируется", - заявил Осталеп.
Кроме того, полагает эксперт, молдавские политические деятели не часто посещают молдавские села и не представляют, каковы реальные нужды людей в районах Молдовы.
"Мы желали бы меньше видеть их на телевидении, в Бухаресте и в Брюсселе. Мы хотим их видеть в селах, чтобы они слышали от людей, что людям нужно. И тогда они будут выводить не войска, а может быть, они выведут себя из правительства, потому что они поймут, что они не совсем соответствуют этим должностям", - сообщил Осталеп.
Кроме того, интересы западных политиков никак не отражают нужд населения Молдовы, не учитывают интересов нашего народа.
В Берлине и Брюсселе вряд ли подозревают о том, чего хотят наши люди.
"Развивать государство и нашу молдавскую экономику – это не значит опять в который раз брать взаймы, идти на поводу у МВФ, играть в геополитические игры. Для этого надо меньше завтракать с западными послами и почаще бывать в молдавских селах. Тогда программа действий будет всем ясна, и будет меньше геополитики и больше конкретики", - заключил Осталеп.
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