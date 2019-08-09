Дрон: дела в уголовном судопроизводстве Молдовы хуже, чем 25 лет назад

Судопроизводство в Молдове превратилось в конвейер, открывается огромное количество уголовных дел, половина из которых прекращается, заявил юрист, адвокат, председатель Центра инициатив и мониторинга за действиями публичной власти Ион Дрон.

Статистика возбуждения уголовных дел свидетельствует о том, что половина из возбужденных уголовных дел прекращаются. А за делами, которые были открыты и затем прекращены, стоят человеческие судьбы. Об этом сообщил Дрон в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Понимаете, из 100 возбужденных дел 50 прекращаются. А что значит 50 прекращённых уголовных дел? Это 50 судеб, 50 человек, которым мотали нервы. Кроме того, тратились государственные деньги, мои деньги, деньги налогоплательщика. Вот эти цифры – самые страшные", - отметил юрист.

Согласно существующему закону, в конце года в парламенте должен быть заслушан доклад прокурора. Однако в прошлом году этот доклад в парламенте так и не был сделан. Он был представлен в комиссии, обсуждался, но в парламент он не был вынесен на обсуждение.

"Я попытался увидеть этот доклад, и там я нашел эти цифры, что половина уголовных дел прекращается. Состояние дел в уголовном судопроизводстве хуже, чем 25 лет назад. Тогда, при советской юстиции, было понятие "незаконное возбуждение уголовного дела", и прокурора можно было привлечь к ответственности по этой статье", - сообщил Дрон.

Как рассказал юрист, отсутствие ответственности за незаконное возбуждение дела привело к тому, что могут привлечь человека в качестве обвиняемого без объективных причин. Уголовные дела возбуждаются, как на конвейере.

"В результате полгода человек не может выехать из страны, не может заниматься бизнесом, пока наконец дело не прекращают", - заключил Дрон.

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