Саркисян: наднациональные компании будут действовать на территории ЕАЭС

Как заявил Саркисян для Sputnik, необходимо сформировать новое юридическое пространство для наднациональных компаний. Коллегии было дано поручение провести соответствующую работу, в том числе и развернуть научно-исследовательскую деятельность с целью определения, исходя из международного опыта, в каких рамках будет действовать это законодательное поле, и какие привилегии получат те компании, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Евразийского союза.
"Необходимо сделать более привлекательным налаживание кооперационных связей, а также обеспечить, чтобы наши компании работали на территории всех стран. Также мы должны нацелить эти компании на увеличение объема экспорта, и с учетом международного опыта. Такое регулирование, такие преференции могут действительно стимулировать формирование крупных евразийских компаний", - отметил Саркисян.
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