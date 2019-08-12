Платон Беседин: русский писатель – это не только язык

О том, что значит быть русским писателем, а также о том, что язык является своеобразным кодом, который определяет и образ мыслей, и мировоззрение писателя, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова писатель Платон Беседин.

Русская литература определяется не только языком, она определяется идеями, которые эта литература доносит. Это, в первую очередь, идеи милосердия, сострадания, определенного подхода к жизни, взгляда на нее, мировоззрения.

Русская литература – это огромный пласт и ценностей, и традиций, полагает Платон Беседин.

"Бывает, человек и не пишет на русском языке, но он имеет отношение к русской литературе. Тот же Хэмингуэй, на мой взгляд, или тот же Хьюберт Селби-младший. Они во многом русские писатели, потому что они вдохновлены русской классикой", - считает гость радиостудии Sputnik Молдова.

По его убеждению, русская литература – это определенная традиция, она не должна размываться, а авторы, которые пытаются вклиниться в другую литературу, теряют тем самым свою русскость. .

"Потому что мало писать на русском языке, важно еще понимать, какие ценности, какие идеи, какие традиции ты продолжаешь. И хотя, конечно же, русский язык – это определяющее понятие, русский писатель – это все-таки не только язык", - говорит Беседин.

Об этом и многом другом вы можете узнать из интервью писателя радиостудии Sputnik Молдова.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK