Петрович: дерзкая кража с воинского мемориала может остаться безнаказанной

Пока нет никакой новой информации о том, на каком этапе находятся сейчас работы по поиску венков, украденных с мемориала "Вечность". Кроме пресс-релиза, выпущенного Министерством внутренних дел по факту пропажи, больше никаких деталей неизвестно.

"Как правило, такие преступления раскрываются по горячим следам. Если венки не нашли сразу, то потом найти их будет гораздо сложнее. Необходимо было сразу проверить все пункты сдачи и приема цветного металла, и если эти венки оказались там, то выяснить, кто эти венки сдал, и почему вообще их приняли", - заявил Петрович в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

По словам эксперта, очевидно, что венки - это декоративный предмет, а не просто какой-то лом. При одном взгляде на эти предметы очевидно, что они были откуда-то украдены, тем более, что их сорвали с креплений и на них видны следы механических повреждений. Возникает резонный вопрос: если венки попали в пункт приема металлолома, почему те, кто принимал эти венки, не оповестили полицию?

"Мы не оставляем надежду, что правоохранительные органы продолжают искать эти венки, и найдут виновных в этом преступлении. Я все еще надеюсь, что венки обнаружат, найдут и поставят на место. Возможно, у полиции пока нет данных, кто мог это сделать", - отметил эксперт.

По словам Петровича, такого рода кражи, к сожалению, распространены в республике. Очень часто пропадают отдельные фрагменты памятников – фигурам отпиливают руки, ноги. Правоохранительные органы примерно знают, кто на это способен, знают потенциальных злоумышленников, тех, кто зарабатывает на цветном металле.

"Мы со своей стороны готовы оказать любую поддержку в рамках гражданского контроля. Лично я оповестил министра обороны о том, что произошло. Если венки не будут обнаружены, то известный молдавский скульптор Сергей Ганенко, автор пропавших венков, к 75 годовщине победы готов изготовить новые, которые будут установлены взамен украденных", - заключил Петрович.

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