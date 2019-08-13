Мокану: граждане Молдовы уверены, что наши суды насквозь коррумпированы

Руководитель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что жители республики практически не доверяют юстиции.

Исследование относительно доверия граждан юстиции было проведено в период за 2011-2018 годы, сообщил Мокану в интервью корреспонденту радиостудии Sputnik Молдова. Более свежие данные будут получены уже в ходе нового опроса, который планируется организовать, когда исполнится 100 дней со дня начала работы нового правительства.

"Мы проводили ряд социологических исследований, так как я являюсь экспертом ООН по противодействию коррупции, и мы опрашивали население, что они думают о коррупции в Республике Молдова в сфере юстиции", - сообщил Мокану.

Данные, которыми Мокану поделился со Sputnik Молдова – это общенациональная репрезентативная выборка из 1200 респондентов. Целью опроса было выяснить, насколько граждане Молдовы доверяют органам юстиции своей страны.

"По всем социологическим данным, проведенным в Республике Молдова, уровень доверия к юстиции колеблется от 5 до 12 процентов. Это значит, что доверие юстиции в рейтинге находится на последних местах", - отметил Мокану.

Также социологи опрашивали фокус-группу респондентов, чтобы выяснить, что они думают насчет феномена коррупции.

"Респонденты говорят, что в Молдове не берут взятки только те, кому не предлагают. Что коррумпированы все сферы: правоохранительные органы, судебные органы. Говорят, что суды у нас превратились в аукционы: в выигрыше тот, кто больше заплатит. Оценки работы судебных органов отрицательные", - заключил Мокану.

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