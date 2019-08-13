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Александр Муравский
© Sputnik / Osmatesco

Муравский: для бизнеса стабильность и предсказуемость важнее низких налогов

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Бизнес может успешно функционировать, только если в стране нормальная политическая и психологическая среда и работающие институты власти, полагает экономист, бывший вице-премьер правительства Молдовы Александр Муравский.

Повышение налогов – не самое страшное для бизнеса, и недавно возникшая проблема с HoReCa это показала. По мнению Муравского, это точечная проблема, но она показательна в определенном плане. Если брать посвященные этой проблеме статьи, круглые столы, прочие дискуссии в публичном пространстве, то можно заметить, что высокие налоги уже давно не стоят на первом месте среди жалоб бизнесменов. Такие жалобы звучат традиционно, бизнес всегда будет жаловаться на налоги.

"Говорили, что бизнес душат, даже тогда, когда Воронин ввел ставку 0 процентов на доходы. Поверьте мне, даже если будет 0, найдется определенная группа бизнесменов, которая скажет, что им еще надо доплачивать", - отметил Муравский.

По мнению экономиста, жалобы на высокие налоги – это то, что можно и не принимать во внимание. А вот что действительно губительно для бизнеса – это отсутствие стабильности и предсказуемости.

"Если в политике государства отсутствуют стабильность и предсказуемость, ты никогда не можешь как бизнесмен планировать не то что на пять лет, ты на год не можешь построить нормальный план, потому что не знаешь, что будет, с какой стороны ждать изменений", - заявил Муравский в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Еще одним немаловажным фактором, который не дает нормально развивать бизнес в Молдове, является абсолютная нетранспарентность судебной системы. Сегодня создана ситуация, когда суд не защищает интересы государства, и не решает дело по закону. Сегодня суды рассматривают дела по понятиям. В этой ситуации бизнес тоже не может работать нормально.

И, наконец, наша психология, которая позволит нормально работать бизнесу, только если будут решены первые два вопроса.

"Тот же бизнес у нас построен на коррупции. Очень много было надежд, что придут иностранные инвесторы и коррупции станет меньше. Но я сталкивался со случаями, когда иностранный инвестор, придя к нам в страну, первым делом искал, к какому чиновнику как войти и сколько ему дать", - добавил экономист.

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