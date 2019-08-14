Новохатняя: молдавских писателей на родине знают меньше, чем за границей

В Молдове отечественных русскоязычных писателей почти не знают, чего нельзя сказать о мировом русскоязычном пространстве, рассказала в интервью радиостудии Sputnik Молдова молдавский поэт и прозаик Наталья Новохатняя.

Недавно увидел свет очередной, 22-й номер журнала "Русское поле", который выходит при поддержке посольства России в Молдове и Российского центра науки и культуры. В этом издании публикуются авторы из Молдовы, пишущие на русском языке. В их числе – литератор Наталья Новохатняя, постоянный автор этого журнала.

В эфире радиостудии Sputnik Молдова писательница рассказала, что современные читатели интересуются не только вопросами глобализации, людей привлекает и "что-то очень местное, про которое никому неизвестно ".

По словам собеседницы, с тех пор, как связь между бывшими советскими республиками прервалась, поступает не так много информации о том, как живется там. Она отметила, что благодаря различным фестивалям, творческим встречам, другим мероприятиям такие пробелы восполняются.

"Во время фестиваля поэзии и прозы "Пушкинская горка" в Кишиневе, куда съезжаются известные авторы, был мастер-класс известного московского прозаика Светланы Василенко. И я там читала свой рассказ. Большей частью у меня рассказы о нашей, местной кишиневской жизни. Я здесь живу, знаю местные реалии, я описываю буквально то, что можно увидеть в окно. И одна женщина, которая сидела в зале, спросила меня – зачем об этом вообще писать, мы и так это все хорошо знаем?", - сказала Новохатняя.

Она подчеркнула, что когда русскоязычные молдавские писатели публикуют свои произведения в российских литературных журналах, то там публика встречает их с большим интересом.

"Они мало о молдаванах знают, поэтому с удовольствием эти рассказы принимают, публикуют. Мои рассказы о Кишиневе входили и в длинные, и в короткие списки различных международных литературных конкурсов, и я думаю, что как раз людям из другой страны интересно прочесть не только какие-то рассуждения про глобализацию, а про что-то очень местное, про которое никому неизвестно, но всем интересно", - призналась собеседница.

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