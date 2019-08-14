Дрон: реформа юстиции должна начинаться с реформы менталитета

Чужой опыт не поможет нам в реформировании юстиции в Молдове, поскольку при этом не учитываются молдавские реалии, считает юрист, адвокат, председатель Центра инициатив и мониторинга за действиями публичной власти Ион Дрон.

Сейчас много говорится о необходимости реформ в юридической системе Молдовы, и нередко можно услышать о том, что стоит обратиться к зарубежному опыту и перенять что-то в других странах. Однако копирование чужого в Молдове не принесет положительного результата, полагает Дрон.

"Я всегда говорю: не надо никого копировать. Если ваш сосед ходит в красной рубашке, то, повторяя за ним, вы рискуете выглядеть клоуном. Надо исходить из наших реалий", - заявил юрист в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По словам Дрона, правовое государство – это то, что необходимо строить по кирпичику.

"Правовое государство – это не стратегии, не доклады. Правовое государство – это конкретные уголовные, гражданские дела. Пока и наши судьи, и прокуроры не будут готовы менять свой менталитет, видеть за каждым делом судьбу человека, мы ничего не добьемся", - считает юрист.

Как считает эксперт, в Молдове необходимо перейти от парадигмы "нам нужны судьи, которые будут решать дела" к парадигме "нам нужны люди, которые будут решать судьбы людей". И если реформаторы судебной системы не будут отталкиваться от этой парадигмы, страна никуда не сдвинется. Поэтому попытка перенести чужой опыт на молдавские реалии в сфере юстиции – это ошибка.

"Реформа юстиции – это не только юридически-административные действия, но и социально-политическая составляющая, включающая реформирование судебной власти. И вот второй составляющей, социально-политической, и реформированием судебной власти мы не занимаемся фактически 25 лет", - заключил Дрон.

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