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Борис Шаповалов
© Sputnik / Osmatesco

Шаповалов: при каких условиях возможен длительный союз ПСРМ и ACUM

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У союза левых и правых в Молдове есть будущее, но при условии, если стороны изначально договорятся о том, чтобы не затрагивать определенные моменты, полагает политолог Борис Шаповалов.

Союз ПСРМ и ACUM должен быть, как на охоте, разграничен красными флажками – какими-то вопросами, которые не стоит трогать на данном этапе, заявил Шаповалов в эфире радиостудии Sputnik Молдова. Есть ряд проблем, которые не стоит поднимать, потому что они будут являться провокационными для обеих сторон и будут работать на разрушение этого союза.

"Я отношу себя к оптимистам, и считаю, что в современной ситуации союз левых с правыми в Молдове может продержаться достаточно долго", - отметил Шаповалов.

Как сообщил Шаповалов, несколько депутатов у ACUM позволяют себе провокационные заявления. У социалистов не меньше возможностей, чтобы поднимать массу аналогичных вопросов, но они до такого не опускаются, поскольку есть много желающих использовать и против социалистов, и против ACUM такие противоречия.

"Вот поэтому должна быть черта, за которую переходить нельзя, тогда они чего-то смогут добиться. Я как раз поддерживаю в этом отношении инициативу социалистов, которые четко хотят обозначить спорные моменты, иначе, если этого не сделать, этот временный союз очень быстро развалится", - полагает Шаповалов.

Кроме того, считает политолог, всем понятно, что союз этот временный, но время его существования будет зависеть от умения сторон корректно себя вести в данной ситуации. Безусловно, любому нормальному гражданину хотелось бы жить в стабильном, нормальном государстве, а не выяснять отношения по поводу какого-то далекого исторического прошлого.

"Поэтому я за соглашение между ПСРМ и ACUM, где будет сказано, какие вопросы будут решаться – социальные, экономические, вопросы по реформированию судебной системы, кадровые вопросы, и какие темы не следует затрагивать. Я считаю, что это единственный путь в данной ситуации, иначе развал коалиции неизбежен", - заключил политолог.

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