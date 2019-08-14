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Александр Рар
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Рар: что произойдет, если Меркель уйдет из политики

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Госпожа канцлер добровольно покидает сцену, поскольку понимает, что давно потеряла популярность как политик в Германии, полагает немецкий политолог Александр Рар.

Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из немецкой политики в 2021 году, а также отметила, что не будет претендовать на какие-либо должности в Евросоюзе. За последние месяцы она заявляла уже несколько раз, что в 2021 году действительно уходит в отставку.

"Она сама понимает, что у нее уже не та популярность в Германии, какая была раньше. И она не хочет повторить ошибку Гельмута Коля, который 16 лет управлял Германией и решил, что немецкий народ без него жить не сможет. Он в результате проиграл с треском выборы и к власти пришел Шредер, а христианские демократы потеряли власть", - сказал Рар в эфире радио Sputnik.  

Меркель, по мнению политолога, достаточно хорошо понимает ситуацию. Поэтому она добровольно уходит, оставив пост своей наследнице Крамп-Карренбауэр. Что касается отношений с Россией, то Меркель достаточно критически воспринимала российскую политику, у нее были сложные отношения с Путиным, особенно, если сравнивать с теми радушными и позитивными отношениями, которые были с российскими лидерами у прежних канцлеров.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, архивное фото.
© Sputnik / Сергей Гунеев
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"Однако Меркель была в этом отношении прагматичным человеком. Она понимала большую роль России в Европе. И она к России относилась уважительно. Она всегда говорила, что Европу нужно строить вместе с Россией", - заметил Рар.

Ее наследница Крамп-Карренбауэр – это принципиально иной подход, и другие лидеры в Христианско-демократической партии относятся еще более критично к России, чем Меркель. Нынешнему канцлеру на смену идет новое поколение немецких политиков, которые моложе, чем Меркель, которые испытывают определенный пиетет в отношении Вашингтона и потому они куда сильнее пронизаны идеей униполярного мира во главе с США.

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