Мокану: средний класс в Молдове – это 10-12 процентов населения

В Республике Молдова подавляющее большинство населения – это бедные или очень бедные, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова руководитель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.

Опорой экономики во всем мире считается средний класс. Это и некрупные предприниматели, стимулирующие создание новых рабочих мест, и служащие с достаточным уровнем доходов, которые являются потребителями широкого ассортимента товаров, благодаря чему растет промышленное производство и обеспечивается экономический рост. Однако, в Молдове эта прослойка населения очень невелика.

"Если посмотреть на социальную структуру нашего общества, обнаруживается очень интересная вещь. За последние двести лет социальная стратификация в Республике Молдова никак не изменилась", - заявил Мокану.

Как показывают различные социологические исследования, молдавское общество всегда состояло большей частью из малообеспеченных людей, чей уровень доходов достаточен лишь для обеспечения самых базовых потребностей – питание и жилье.

"Всегда в нашей стране было 1,5 процента богатых людей, где-то 10-12 процентов составляли представители среднего класса, а остальные, основная масса населения, базовый класс, как мы, социологи, его называем, - это бедные и очень бедные люди", - сообщил Мокану.

Социолог также рассказал, что исследователи изучают мнения и населения, и специалистов относительно сложившейся ситуации. Большинство граждан высказывают мнение, что текущее положение дел связано с фактором коррупции.

"Это, по мнению населения, один из основных факторов, который влияет на такое расслоение общества", - заключил Мокану.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям узнать,что мы сообщаем в OK