Эксперт: спецслужбам СНГ нужно работать сообща

В столицу Таджикистана - Душанбе, 23 августа съедутся представители налоговых служб стран-участниц СНГ. На встрече обсудят вопросы деятельности органов налоговых (финансовых) расследований в Содружестве.

Уже очевидно, что систему нужно выстраивать таким образом, чтобы на нее нельзя было повлиять за счет коррупционных составляющих. Об этом рассказал в интервью Sputnik Таджикистан генеральный директор ГК "Салюс" Егор Иванков.

"Сейчас идет огромный трафик наркотиков и существуют проблемы с терроризмом, поэтому нужно выстроить грамотное взаимодействие между спецслужбами всех стран СНГ, ведь их представители хорошо разбираются в региональной специфике. При этом взаимоотношения нужно выстраивать с системами, которые являются стабильными", - отметил эксперт.

К примеру, Россия в таких процессах оказывает довольно большое влияние, так как имеет больший объем спроса и вкладывает большие средства в экономику стран СНГ. Однако сейчас идет огромный трафик наркотиков и существуют проблемы с терроризмом.

Иванков считает, что спецслужбы просто обязаны работать сообща.

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