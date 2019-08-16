Тампиза: на то, как сегодня застраивается Кишинев, я смотрю со страхом

Точечная застройка, распространенная в Молдове, может обернуться большой бедой. Если строить только дома, не учитывая всего остального, не строить коммуникации, не развивать полную инфраструктуру, потом это обязательно выливается в огромные проблемы. Раньше, как рассказал Тампиза, прежде, чем начать застройку, делались подсчеты, где учитывалось буквально все. На сновании генплана развития города делались планы развития микрорайона. Микрорайон предполагал где-то 200 тысяч квадратных метров жилья, иногда и больше.

"Практически, когда разрабатываешь микрорайон, исходя из норм строительства, ты должен там разместить все. Ты должен посчитать коммуникации, но к этому времени должен посмотреть: а соответствуют ли магистрали, чтобы развивать этот район?", - отметил Тампиза.

По словам Тампизы, сейчас при строительстве упускается из вида один очень важный момент. В сфере строительства есть норма, которую нарушать просто опасно: от соседних строений здание должно строиться на расстоянии не меньшем, чем высота самого высокого из них.

На стенах Кишинева появились надписи из прошлого, это - неслучайно>>>

"Для примера, возьмем девятиэтажку, это около 20 метров высоты. По норме ты не имеешь права размещать ее там, где расстояние до любого здания, будь то жилое или общественное, будет меньше 20 метров. А что у нас творится в строительстве? Кто помнит про эту норму? Сегодня на первый план выходят коммерческие интересы. Мы забыли о том, что живем в сейсмическом районе!", - заключил Тампиза.

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