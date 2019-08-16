Гагауз: средняя зарплата в Молдове не обеспечивает всех потребностей молодежи

Только расширение рынка труда и развитие таких отраслей, которые были бы привлекательными, могут способствовать тому, что молодежь будет оставаться в стране, заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова вице-директор по науке Национального института экономических исследований, главный научный сотрудник Центра демографических исследований Ольга Гагауз.

Две главные проблемы рынка труда в Молдове – это дефицит квалифицированной рабочей силы и высокая доля, в том числе и среди молодежи, людей, не имеющих профессиональной квалификации. Молодежь сталкивается с определенными проблемами при устройстве на работу: с одной стороны, это отсутствие необходимого опыта, что зачастую является серьезным препятствием, с другой - это отсутствие привлекательных рабочих мест.

"Когда мы говорим привлекательных рабочих местах, мы видим, что у нас очень большой спрос на низкоквалифицированный труд, на который молодежь не идет. Очень сложная ситуация в сельской местности, потому что, даже если и есть хорошо оплачиваемые рабочие места, то они большей частью в Кишиневе", - отметила Гагауз.

По словам специалиста, сельская молодежь, переезжая в столицу, тоже сталкивается с определенными проблемами. Прежде всего, это то, что в столице дорогая аренда жилья, дорогие коммунальные услуги. Зарплата среднего уровня не позволяет обеспечить все потребности молодежи.

"Поэтому молодежь из сельской местности предпочитает выезд на заработки за границу, тем более, что выехать очень просто. Есть востребованность в нашей рабочей силе на европейских рынках труда. Уже сформировались определенные социальные связи, почти у всех там есть знакомые, родственники, уехавшие ранее, к которым можно обратиться за советом, куда ехать, и даже, возможно, вас уже будет ждать готовое рабочее место", - заключила эксперт.

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