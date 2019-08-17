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Как вы это делаете
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Петр Бирюков о “Моем районе” и механизмах работы города

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Тема:
Подкасты РИА Новости (195)
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Заместитель мэра Петр Бирюков, человек, которого относят к экстремальным политическим долгожителям. Он в течение 12 лет отвечает за все хозяйство Москвы — от газонов и скамеек до систем энергосбережения и газоснабжения.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказывает о том, как принимаются решения об очередных улучшениях в городе, как удается экономить электричество при таком обилии подсветки зданий и без коллапсов снабжать газом и теплом многомиллионное население мегаполиса.

© Sputnik / Сергей Пятаков
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Объясняет, можно ли в перспективе избежать отключения горячей воды, почему автомобили в Москве перестали сильно пачкаться и зачем поливальные машины работают в дождь.

А также рассказывает о том, почему не получается содержать в таком порядке другие города и что за прогулки в 12 километров он совершает после девяти часов вечера.

Спрашиваем Петра Бирюкова "Как вы это делаете?!" и узнаём.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (195)

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