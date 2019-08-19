Эксперт: почему Молдова так легко согласилась на условия МВФ

Как объяснить тот факт, что условия МВФ были приняты нашими властями так быстро и прочти без переговоров, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экономист, экс-вице-премьер правительства Молдовы Александр Муравский.

К тому, что условия, выдвинутые Молдове МВФ, были приняты практически безоговорочно, привела искусственно нагнетаемая паника и отчасти неверное понимание ситуации, в которой на момент визита в страну экспертов МВФ находилась Молдова, полагает Муравский. По его словам, компетентность людей, которые подписали это соглашение, не вызывает сомнений, однако не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что они оказались под своего рода давлением.

"Я думаю, они сразу попали в атмосферу паники – что у нас разруха, кризис и надо срочно вытаскивать страну. Отношения с международными финансовыми организациями были разорваны и их надо срочно восстанавливать", - заявил Муравский.

Плюс ко всему, восстановление отношений с международными финансовыми организациями у всех правительств всегда выходило на первый план. Всегда, когда у предыдущего правительства возникали проблемы, следующее правительство восстанавливало порванные связи и заявляло о том, что им выдали деньги на какие-то программы.

"И вот это все давление создало некую психологическую атмосферу, что надо все быстро подписать, нам сразу дадут деньги и мы затыкаем эту "катастрофическую" дыру, которой в реальности не существует", - отметил Муравский.

Также, добавил экономист, необходимо учитывать, что международные финансовые организации - это цепочка. МВФ сам по себе дает не очень большие деньги. Однако, важным является то, что МВФ открывает форточку другим финансовым организациям, потому что если МВФ не дает деньги правительству, то ему автоматически не дает ни Мировой банк, ни Евросоюз. А если МВФ оказывает поддержку правительству, то остальные финансовые организации уже могут выделять средства на эти цели.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям узнать,что мы сообщаем в OK