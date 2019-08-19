Шаповалов: отношения ПСРМ и ACUM могут развиваться по-разному

Для многих стал большой неожиданностью союз ПСРМ и ACUM, который, по прогнозам многих экспертов, должен был распасться на два непримиримых лагеря сразу после достижения общей цели – демонтажа предыдущего олигархического режима. Тем не менее, "правые" и "левые" партнеры по коалиции продолжают сотрудничать, несмотря на объективные разногласия.

"Левые и правые находятся на разной идеологической платформе, их политические интересы различны. Об этом много говорилось, все в курсе, что западные партнеры в лице США и Евросоюза поддерживают ACUM, а Российская Федерация тепло относится к партии социалистов и к президенту Игорю Додону", - отметил в эфире радиостудии Sputnik Молдова Шаповалов.

Союз этот, по мнению, эксперта, хоть и носит вынужденный характер, однако он вполне жизнеспособен, поскольку главная проблема – олигархический режим, и его демонтаж требует длительного времени и согласованных усилий различных политических сил. С другой стороны, считает политолог, разногласия между ACUM и ПСРМ можно считать несущественными, если отодвинуть в сторону противоречия в области геополитики.

"У ACUM есть здравые идеи, предложения и в какой-то степени программные положения по развитию Республики Молдова, правда, они это видят немного однобоко, только с точки зрения ЕС и каких-то либеральных ценностей. Хорошие идеи и программные установки есть и у партии социалистов, касающиеся социальной сферы, развития экономики, выстраивания внешнеполитического вектора в отношениях с Востоком и на Западом", - заявил Шаповалов.

Это позволило двум противоположным силам заключить временное соглашение и прийти во власть. Конечно, эти отношения могут развиваться по-разному, потому что политический процесс – явление непредсказуемое, поскольку на него влияет много различных факторов. Однако Шаповалов в данном случае настроен оптимистично и считает, что этот союз вполне жизнеспособен.