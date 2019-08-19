Будущий дипломат рассказала, что намерена сделать для Молдовы

Выпускники МГИМО из Молдовы решили создать собственную ассоциацию, рассказала Албу в эфире радиостудии Sputnik Молдова. Сейчас организация насчитывает 48 человек, все они полны желания способствовать развитию и укреплению молдо-российских отношений.

"Идея объединиться пришла к нам, выпускникам МГИМО, после визита президента Молдовы в 2017 году. Он приехал с визитом в МГИМО, выступал там перед студентами. И мы, выпускники из Молдовы, поняли, что у нас, в отличие от других землячеств, нет ассоциации выпускников, и что нужно срочно браться ее делать", - сообщила Албу.

Тогда ребята собрались и учредили ассоциацию выпускников в Молдове, которая аффилирована с головной ассоциацией выпускников МГИМО. Ассоциация выпускников МГИМО – это большая серьезная организация, которая занимается проведением различных мероприятий, на базе которой бывшие студенты общаются, создают различные интересные проекты.

"Соответственно, мы хотели влиться в эту струю и сделали это посредством нашей ассоциации. Я хочу все свои знания применить для моей родины, и я надеюсь, что вернусь и смогу сделать что-то для развития моей страны", - подчеркнула Албу.

По словам выпускницы МГИМО, раскол в молдавском обществе по признаку того, с кем граждане видят будущее своей страны – с Востоком или Западом, не может не вызывать беспокойства. Как заявила Албу, если люди нацелены на общее благо, ни о каких разногласиях речи идти не может. К сожалению, в Молдове так редко происходит.

"В любом случае, я считаю, что нужно развивать российско-молдавские отношения, как и отношения с любой другой страной. Но при этом мы должны осознавать, что Россия действительно является ввиду геополитических особенностей нашим главным стратегическим партнером. Нам нужно учиться на прошлых ошибках, чтобы их не повторять", - заключила Албу.

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