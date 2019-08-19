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Cătălina Albu
© Photo: Facebook / Кэтэлина Албу

Будущий дипломат рассказала, что намерена сделать для Молдовы

Радио
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Россия ввиду геополитических особенностей является для Молдовы важнейшим геополитическим партнером, считает студентка третьего курса аспирантуры Дипломатической академии Российской Федерации Кэтэлина Албу.

Выпускники МГИМО из Молдовы решили создать собственную ассоциацию, рассказала Албу в эфире радиостудии Sputnik Молдова. Сейчас организация насчитывает 48 человек, все они полны желания способствовать развитию и укреплению молдо-российских отношений.

"Идея объединиться пришла к нам, выпускникам МГИМО, после визита президента Молдовы в 2017 году. Он приехал с визитом в МГИМО, выступал там перед студентами. И мы, выпускники из Молдовы, поняли, что у нас, в отличие от других землячеств, нет ассоциации выпускников, и что нужно срочно браться ее делать", - сообщила Албу.

Тогда ребята собрались и учредили ассоциацию выпускников в Молдове, которая аффилирована с головной ассоциацией выпускников МГИМО. Ассоциация выпускников МГИМО – это большая серьезная организация, которая занимается проведением различных мероприятий, на базе которой бывшие студенты общаются, создают различные интересные проекты.

"Соответственно, мы хотели влиться в эту струю и сделали это посредством нашей ассоциации. Я хочу все свои знания применить для моей родины, и я надеюсь, что вернусь и смогу сделать что-то для развития моей страны", - подчеркнула Албу.

По словам выпускницы МГИМО, раскол в молдавском обществе по признаку того, с кем граждане видят будущее своей страны – с Востоком или Западом, не может не вызывать беспокойства. Как заявила Албу, если люди нацелены на общее благо, ни о каких разногласиях речи идти не может. К сожалению, в Молдове так редко происходит.

"В любом случае, я считаю, что нужно развивать российско-молдавские отношения, как и отношения с любой другой страной. Но при этом мы должны осознавать, что Россия действительно является ввиду геополитических особенностей нашим главным стратегическим партнером. Нам нужно учиться на прошлых ошибках, чтобы их не повторять", - заключила Албу.

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