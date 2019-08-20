Стадницкий: российские бизнесмены готовы инвестировать в Молдову

Председатель Липецкой региональной общественной организации содействия развитию и поддержке молдавской культуры "Родина" Виктор Стадницкий рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о своем намерении привезти группу липецких предпринимателей в Кишинев для участия во втором Молдо-российском экономическом форуме.

20-21 сентября в Кишиневе состоится второй Молдо-российский экономический форум. Стадницкий, присутствовавший на первом форуме в прошлом году, сообщил, что его организация получила приглашение от советников президента Молдовы на официальное участие 20-21 сентября во втором форуме.

"Естественно, со своей стороны я буду готовить нашу липецкую команду, достойную, высокого уровня, и руководителей области, и предпринимателей. Я хочу, чтобы липецкие предприниматели получили возможность познакомиться с Республикой Молдова, в рамках этнокультурного и делового обмена", - заявил Стадницкий.

Благодаря российской и молдавской сторонам в прошлом году прошел первый молдо-российский экономический форум. С российской стороны тогда было представлено более 200 экономических агентов. Как отметил Стадницкий, были на высоте обе стороны – и молдавская, и российская, и по итогу многие российские бизнесмены хотели инвестировать в Молдову большие суммы денег, более того – готовы были взять молодых людей, которые желали обучиться в Москве производству, вернуть в Молдову и предоставить рабочее место.

"Я горжусь коллегами из России и президентом Республики Молдова, что они смогли выстроить этот мост между Россией и Молдовой", - подчеркнул Стадницкий.

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