14:05 20 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.62
  • RUB0.26
  • RON4.14
  • UAH0.70
Поиск
Сергей Маленко
© Sputnik / Miroslav Rotari

Маленко: Россия готова обучать специалистов под нужды регионов Молдовы

Радио
Получить короткую ссылку
6 0 0

В Молдове обязательно должны создаваться рабочие места под тех студентов, которые обучаются в Российской Федерации, заявил руководитель Управления по делам Содружества Независимых Государств Россотрудничества Сергей Маленко.

Вузы Молдовы могут получить доступ к российским образовательным программам, которые будут дистанционно реализовываться для различных университетов. Но для этого необходим сформированный заказ со стороны правительства Молдовы, поскольку российская сторона должна точно понимать, с чем именно необходимо приходить в Молдову с точки зрения вопросов образования. Об этом рассказал Маленко в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Мы работаем с университетами Российской Федерации, и даже выходим на предложения к нашим коллегам о создании двухсторонних образовательных программ, которые могут реализовываться дистанционно", - сообщил он.

Отдельная тема, по словам Маленко, это возможность подготовки специалистов из Молдовы в Российской Федерации. Российская сторона готова обсуждать вопрос о подготовке специалистов по узким специальностям непосредственно под нужды регионов Молдовы, но при этом ожидает, что будет формироваться заказ исходя из нужд экономики страны.

 "Очень часто бывает так, что какая-нибудь страна предоставляет квоты на обучение в своих вузах и некоторые ребята используют эти квоты для того, чтобы выехать из Молдовы и больше не возвращаться. У нас другой подход, мы считаем, что в Молдове обязательно должны быть сформированы рабочие места под тех ребят, которые обучаются в Российской Федерации", - отметил Маленко.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям   узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Россотрудничество налаживает еще более крепкие связи с Приднестровьем
В Гагаузии начнет работу контактный центр Россотрудничества
Млечко: важно, что русский язык остается языком высшего образования в Молдове
Отечественный или иностранный ВУЗ: какое образование выбирает молодежь Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Эпоха до интернета: как проводили лето дети в СССР
Нечеловеческий баланс
Нужен ли нам робохвост - видео
Запасы золота в мире и в Молдове
Золото в закромах: запасы стран мира и резерв Молдовы

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться