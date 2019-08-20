Маленко: Россия готова обучать специалистов под нужды регионов Молдовы

В Молдове обязательно должны создаваться рабочие места под тех студентов, которые обучаются в Российской Федерации, заявил руководитель Управления по делам Содружества Независимых Государств Россотрудничества Сергей Маленко.

Вузы Молдовы могут получить доступ к российским образовательным программам, которые будут дистанционно реализовываться для различных университетов. Но для этого необходим сформированный заказ со стороны правительства Молдовы, поскольку российская сторона должна точно понимать, с чем именно необходимо приходить в Молдову с точки зрения вопросов образования. Об этом рассказал Маленко в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Мы работаем с университетами Российской Федерации, и даже выходим на предложения к нашим коллегам о создании двухсторонних образовательных программ, которые могут реализовываться дистанционно", - сообщил он.

Отдельная тема, по словам Маленко, это возможность подготовки специалистов из Молдовы в Российской Федерации. Российская сторона готова обсуждать вопрос о подготовке специалистов по узким специальностям непосредственно под нужды регионов Молдовы, но при этом ожидает, что будет формироваться заказ исходя из нужд экономики страны.

"Очень часто бывает так, что какая-нибудь страна предоставляет квоты на обучение в своих вузах и некоторые ребята используют эти квоты для того, чтобы выехать из Молдовы и больше не возвращаться. У нас другой подход, мы считаем, что в Молдове обязательно должны быть сформированы рабочие места под тех ребят, которые обучаются в Российской Федерации", - отметил Маленко.

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