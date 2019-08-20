Эксперт: если не принять меры, вся Молдова может превратиться в степь

Изменения климата пагубно сказываются на жизнеспособности молдавских лесов, по этой причине, а также из-за хозяйственной деятельности человека Молдове грозит опустынивание, рассказал начальник Службы лесного фонда, охраняемых территорий и сопутствующих продуктов лесопользования Генадие Грубый.

В Молдове степные виды растений постепенно наступают на лесную зону, и уже можно найти элементы ковыльной степи в лесных экосистемах. А шакалы уже начинают встречаться даже на севере республики, и если так пойдет дальше, мы будем страдать от нашествия скорпионов. Об этом заявил Грубый в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Чтобы этого не происходило, необходимо сохранять местные лесные экосистемы. Мы говорим прежде всего о регенерации дубовых типов леса. К сожалению, в республике огромную площадь занимают второстепенные, производные леса, то есть, такие, которые не могут являться основой устойчивой экосистемы", - сообщил Грубый.

По словам эксперта, существуют главные породы деревьев, такие, как дуб, бук, и второстепенные, например, граб, клен, которые произрастают в естественных лесах, но в обычных условиях составляют лишь малую часть леса. Чистый грабовый лес с точки зрения специалистов – это ненормально. Грабовые леса у нас – это деградированные бывшие смешанные дубово-грабовые леса, которые за счет многократных рубок, отсутствия работы по восстановлению остались без дубов. Грабовый лес не может возобновляться естественно, поэтому постепенно начинается процесс деградации такого леса и восстановления естественного баланса.

"К сожалению, процесс естественного восстановления пород длится тысячелетия. Поэтому перед лесным хозяйством республики стоит важнейшая задача – произвести экологическую реконструкцию. Планируется восстанавливать в Молдове дубовые леса. Для этого под пологом леса из естественного материала, произрастающего в наших условиях, создаются посевы молодых дубов. Но это тоже процесс небыстрый – чтобы такой лес восстановился, должно пройти около сотни лет", - заключил Грубый.

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