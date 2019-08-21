Эксперт: в экономике Молдовы очень высокая доля неквалифицированного труда

Закончив школу, молодые люди в нашей стране часто не продолжают образование, а идут работать на низкоквалифицированные специальности. В Молдове востребованы грузчики, разнорабочие. В экономике еще очень высокая доля неквалифицированного труда. Это тот уровень развития экономики, который, к сожалению, не является привлекательным для молодежи. Об этом рассказала Гагауз в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

"Нельзя сказать, что у нас молодежь не хочет работать после школы. Они не идут дальше учиться потому, что, во-первых, у них есть определенные материальные потребности, обеспечение себя, своей семьи, а во-вторых, сохраняется тенденция раннего выхода на работу, особенно, для молодежи из сельской местности", - заявила Гагауз.

По словам эксперта, проведенные в Молдове социологические исследования показывали, что молодежь не понимает, зачем им учиться дальше. Молодые люди считают, что лучше сразу устроиться на работу, где они приобретут какую-то квалификацию, какие-то навыки в короткие сроки. Это предпочтительнее, чем тратить несколько лет на колледж или вуз. Кроме того, образование - это тоже определенные расходы, которые не все могут позволить себе нести. Вот основная причина, почему молодежь предпочитает вообще покинуть страну и искать возможность заработка за границей.

"Необходимы реформы, которые способствовали бы удержанию молодежи в системе образования и обретению профессии, способствовали бы выходу на рынок труда уже с определенными навыками", - отметила Гагауз.

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