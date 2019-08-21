Маленко: проблемы Днестра заслуживают широкой общественной дискуссии

Руководитель Управления по делам СНГ Россотрудничества Сергей Маленко уверен, что Россия может посодействовать в оказании помощи Молдове решить экологические вопросы по Днестру.

Руководитель Управления по делам Содружества Независимых Государств Россотрудничества Сергей Маленко в интервью радио Sputnik отметил, что одним из перспективных направлений гражданского сектора мог бы быть вопрос широкой дискуссии в научных и общественных кругах по решению экологической проблемы вокруг Днестра. Для молдавских властей, сообщил эксперт, вопросы экологической политики сейчас выходят на один из первых планов.

"Мне кажется, что Российская Федерация с учетом наших традиционных связей в области сельского хозяйства, экологической сфере могла бы быть достаточна полезна организацией научного сотрудничества, дискуссией по данному вопросу, либо реализацией определенных инфраструктурных проектов", - подчеркнул Маленко.

Специалисты давно бьют тревогу, говоря о том, что экологическое положение самой реки и природных ресурсов ее бассейна за последние десятилетия не изменилось в лучшую сторону. Медленное течение, нехватка воды, обмеление и похолодание воды в Днестре - эти беды, обострившиеся из-за работы каскада ГЭС на Украине, уже приводят к исчезновению рыбы в одной из важнейших водных артерий. Изменение температурного режима в реке угнетает деятельность организмов, которые обеспечивают самоочищение воды, кроме того, мешает естественным процессам, которые проходят в Днестре.

Российская сторона, заявил Маленко, не остается в стороне от этой проблемы, и, учитывая сотрудничество Молдовы и России, а также российский опыт, готова внести свой посильный вклад в ее решение.

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