Рожанковский: у Румынии нет денег на покрытие затрат участников Nord Stream 2

Румынии нечего предложить компаниям, реализующим проект строительства газопровода "Северный поток – 2", в качестве компенсации затрат. Об этом эксперт Международного Финансового Центра Владимир Рожанковский заявил в эфире радио Sputnik.

Ранее президенты США и Румынии по итогам двусторонней встречи заявили, что выступают против проекта "Северный поток – 2".

Как отметил эксперт, компании Германии, Австрии и Голландии, которые участвуют в этом проекте, уже потратили миллиарды. Даже если они готовы будут выйти из проекта, то неизбежно возникнет вопрос о компенсации затраченных средств. С точки зрения Рожанковского, у Румынии нет таких денег, а США вряд ли захотят взять эти расходы на себя.

"Я не думаю, что Трамп будет готов кому-то за что-то выделять миллиарды. У меня есть серьезные сомнения по этому поводу", - заметил эксперт.

По его мнению, даже если американцы введут санкции против компаний-участников проекта, то последуют ответные меры со стороны той же Германии.

Проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря от России до Германии. Трубопровод пройдет через территориальное воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. США выступают против этого проекта, так как хотят наладить поставки сжиженного газа в Европу.

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