Петрович: о Ясско-Кишиневской операции созданы новые произведения

Руководитель представительства Российского военно-исторического общества в Республике Молдова Алексей Петрович рассказал, как страна будет отмечать 75-летие своего освобождения.

24 августа отмечается 75-летие освобождения Кишинева и Молдовы в целом от немецко-румынской оккупации. Петрович, как участник организационного комитета, который занимается подготовкой праздничных мероприятий, сообщил, что для страны большое событие. И омрачает его лишь одно – все меньше остается очевидцев и участников тех событий.

"18 марта был освобожден первый город Молдавии – Сороки, и с 1 марта мы дали старт маршу освобождения, который прошел по всем освобожденным городам, начиная с Сорок, а завершится он в Кишиневе 24 августа", - заявил Петрович в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Как сообщил гость, 23 августа пройдет праздничный марш, посвященный 75-й годовщине освобождения города Комрат. Кстати, в нем участвовал ныне проживающий в Кишиневе гвардии полковник Владимир Викторович Войцехович, кавалер Ордена республики. Петрович выразил надежду, что полковник приедет в город, который освобождал 75 лет назад. Также на 23 августа намечена премьера фильма из цикла "История Молдовы. Ясско-Кишиневская операция".

"Очень много сил было отдано подготовке этого фильма. Съемки шли в Молдове, Германии, Румынии", - рассказал Петрович.

Кроме того, 23 августа состоится премьера книги историков Бориса Шаповалова и Виктора Гайчука, посвященной освобождению Кишинева, там будут представлены многие исторические документы, относящиеся к этому событию.

24 августа состоится традиционная церемония возложения цветов к вечному огню на мемориале "Вечность" и ряд мероприятий на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм".

"Вечером 24 августа нас ждут праздничный концерт и выставка военной техники на центральной площади города. А 25 августа состоится церемония захоронения останков 68 солдат и офицеров Советской армии, погибших в августе 44 года в бою у села Каракуй", - добавил Петрович.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK