Рейдман: пока я не вижу ясно сформулированной цели у правительства Молдовы

На сегодняшний день цели правительства не ясны, и потому совершенно невозможно судить о том, правильную ли налоговую политику оно ведет, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший депутат парламента, экономист Олег Рейдман.

Налоговая политика – это инструмент, который не может быть сам по себе ни хорошим, ни плохим, и только если известны цели, можно судить о том, правильно ли этот инструмент применяется. Нынешнее правительство все еще не обозначило четко свои цели, а потому вопрос о том, нужны ли были принятые изменения в налоговой политике, остается без ответа. Поэтому любые движения по налогам, будь то новый налог для HoReCa или плоская шкала налогообложения доходов населения не может быть оценена с точки зрения достижения цели, рассказал Рейдман.

"По действиям правительства тоже не видно, какая у него цель. Потому и непонятно, эта налоговая инициатива идет в русле или против их цели, мешает или помогает ее достижению. Нагнетается обстановка, которая не помогает работе", - отметил Рейдман.

Как рассказал экономист, золотое правило налоговой бюджетной политики говорит о том, что правительство может занимать деньги ровно в том количестве, сколько оно может пустить в инвестиции. Займы на текущее потребление – это большая ошибка.

"К великому сожалению, все предыдущие девять лет наши правительства не соблюдали этого правила. Они занимали в том числе и на текущее потребление, а это неправильно", - сказал Рейдман.

Кроме того, сообщил эксперт, существует экономное правило налоговой бюджетной политики, оно заключается в том, что правительственные расходы не должны превышать бюджетных доходов с поправкой на коэффициент развития.

"Сколько я был в парламенте и сколько бюджетов мы ни обсуждали за последние 10 лет, у меня был один и тот же вопрос. Все министры финансов знали, что я этот вопрос задам, когда они предлагали бюджет: "Почему такой дефицит, и как вы собираетесь использовать бюджетный дефицит?" К сожалению, ответы на мои вопросы всегда были поверхностными и неглубокими. А бюджетный дефицит – это инструмент, который может как стимулировать, так и тормозить дальнейшее развитие", - добавил Рейдман.

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