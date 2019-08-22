Давыдов: гагаузы – трудолюбивый народ, очень дружественный России

Руководитель Представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, какую поддержку оказывает Российская Федерация Гагаузской автономии.

Гагаузия – удивительное живописное место, где живет прекрасный трудолюбивый народ, превративший свой край в цветущий сад. Таким мнением о Гагаузии и ее жителях поделился Давыдов.

"Гагаузы - народ, очень настроенный на сотрудничество с Российской Федерацией. Они видят в России надежного друга. Мы знаем, что в России проживает большая диаспора из Гагаузской автономии. Гагаузов в Российской федерации знают и уважают", - отметил руководитель Представительства Россотрудничества в Молдове.

Как сообщил Давыдов, у российской стороны большое поле деятельности в автономии, в Гагаузии проводятся совместные с Россией мероприятия, выставки, конференции, встречи, фестивали, на которые в Гагаузию приезжают российские артисты.

"Очень активно Гагаузия работает по линии межрегионального сотрудничества. Большой друг автономии – российская культурная столица, город Санкт-Петербург, по линии которого тоже делается множество хороших жестов в сторону Гагаузии. Ежегодно Гагаузия получает помощь по линии Санкт-Петербурга", - сказал Давыдов.

Также он упомянул помощь автономии со стороны правительства республики Татарстан, которое передало более 200 компьютеров учебным заведениям Гагаузии. На сегодняшний день, это самый крупный случай безвозмездной передачи компьютерной техники за всю историю Молдовы.

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