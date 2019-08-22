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Алексей Петрович
© Sputnik / Miroslav Rotari

Петрович: танки, созданные на средства молдавских крестьян, стоят в Берлине

Радио
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Руководитель представительства Российского военно-исторического общества в Республике Молдова Алексей Петрович рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова об открытиях, сделанных в ходе работы над новым фильмом "История Молдовы. Ясско-Кишиневская операция".

В пятницу августа состоится премьера фильма из цикла "История Молдовы", который рассказывает о Ясско-Кишиневской операции. Как отметил Петрович, непосредственно принимавший участие в подготовке этой ленты, для того, чтобы проект все-таки состоялся, было отдано очень много сил. Фильм снимался в Молдавии, Германии, Румынии, то есть, режиссеры постарались максимально широко охватить географию.

В рамках подготовки к производственному процессу был сделан ряд открытий. Многие помнят, как когда-то бывший министр обороны Шалару решил демонтировать советские танки, стоявшие в Кишиневе в качестве монументов, так как это " наследие проклятого советского прошлого" и нужно все эти танки свезти в "Музей советской оккупации".

"Когда мы вели борьбу против этих кощунственных вещей, мы напоминали господину Шалару, что в центре Берлина стоят советские танки. И никто их не снимает. А в рамках подготовки фильма мы выяснили, что эти советские танки из Берлина – это наши танки!", - заявил Петрович.

танк т34 кишинев tanc t34
Ministerul Apărării al Republicii Moldova
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Как рассказал собеседник, вошедшие в танковую колонну "От трудящихся Молдавии" бронемашины были созданы на средства молдавских крестьян. Колонна, построенная в 1944 году, была передана под командование уроженца города Тирасполя гвардии капитана Владимира Бочковского, Героя Советского Союза, и дошла до Берлина в составе первой танковой армии. Два танка из ее состава были установлены и стоят до сих пор в центре Берлина, в Тиргартене, в память о советских солдатах.

"Это одно из открытий, которые в этом фильме прозвучат. Для меня самого это не первый фильм, в котором мне доводилось принимать участие, который я консультировал. Но для меня – особая история, потому что хотелось максимально вложиться в эти 45 минут, сколько будет длиться фильм. Конечно, за это время всего не расскажешь, но хотелось максимально широко рассказать о событиях тех лет, происходивших на нашей земле", - сообщил эксперт.

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